Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О проведении реставрационных работ в комплексе "Имамзаде"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О проведении реставрационных работ в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника".

Как сообщает Report со ссылкой на официальны сайт главы государства, в Распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Для завершения реставрационных работ в комплексе "Имамзаде" на территории Гянджинского государственного историко-культурного заповедника из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Гянджа 5,0 (пять) миллиона манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения."

