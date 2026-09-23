Предварительная стоимость Хаджа на следующий год составит $6 100
Религия
- 23 сентября, 2026
- 16:59
Предварительная стоимость паломничества хадж на следующий год составит $6 100 на одного человека.
Об этом Report сообщил начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) и руководитель Электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири.
Он отметил, что стоимость может незначительно вырасти по ряду причин.
"Не исключено небольшое повышение цены. На фоне известных событий в мире, а также сокращения числа сервисных пакетов со стороны соответствующих структур Королевства с 4 до 3 и добавления новых услуг определенный рост цен неизбежен. Паломничество, как всегда, будет организовано в едином формате и осуществляться воздушным транспортом" - отметил Джахангири.
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