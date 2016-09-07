Представитель Хадж-миссии сообщил о состоянии азербайджанских паломников

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "Совершающие в Саудовской Аравии паломничество азербайджанские верующие завершили малое паломничество умра. Несмотря на жару, состояние паломников нормальное и каких-либо проблем в их самочувствии нет".

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа, член азербайджанской Хадж-миссии хаджи Гамдулла Бабаев.

По его словам, сейчас паломники совершают намаз и читают молитвы в Каабе: "Паломники чувствуют себя хорошо. После малого паломничества умра они читают молитвы в Каабе. В ночь с 10-го на 11-ое сентября они посетят долину Арафат и совершат Хадж. 12 сентября будет днем жертвоприношения".

Отметим, что в этом году Хадж совершили 1 050 азербайджанских паломников.