Представитель комитета: Пресечена попытка ввоза в страну и распространения религиозной литературы 39-ти наименований

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "На территории страны насчитывается 2 246 мечетей, 210 из которых приходится на долю Нахчыванской Автономной Республики. Религиозные общины 727 мечетей прошли официальную регистрацию в Госкомитете".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 4 июля в Государственном комитете по работе с религиозными структурами заседании коллегии заявил первый заместитель председателя комитета Сайяд Салахлы.

Заседание было посвящено итогам первого полугодия текущего года и предстоящим задачам.

С.Салахлы отметил, что в январе-июне 2017 года был продолжен процесс госрегистрации религиозных структур, их количество достигло 767, в том числе в Госкомитете зарегистрировано 10 Исламских колледжей.

Отметим, что до сих пор госрегистрацию прошли 739 религиозных организаций исламского и 28 неисламского уклона (17 - христианские, 8 - иудейские, 1 - кришна, 2 - бахаи).

По словам С.Салахлы, продолжается работа по выявлению, составлению списка религиозной литературы, которая может отрицательно сказаться на состоянии религии в стране: "В целом пресечена попытка ввоза в страну и распространения религиозной литературы 39-ти наименований, которая пропагандировала религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм. Была изучена и представлена для издания религиозная литература 139-ти наименований, издание трех из которых признали нецелесообразным. За соответствующий период 2017 года была достигнута договоренность о деятельности 7-ми специализированных пунктов продажи".