Председатель Управления мусульман Кавказа встретился в Бахрейне с Папой Римским

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Франциском в рамках «Бахрейнского диалогового форума» в столице Бахрейна Манаме.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Франциском в рамках «Бахрейнского диалогового форума» в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает Report, в рамках Бахрейнского форума шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречи с шейхом Аль-Азхара Ахмедом Аль-Тайибом, одним из высших представителей Ватикана, государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, Президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигелем Анхелем Аюсо, архиепископом Эдгаром Пенья Паррой, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, а также Патриархом Константинопольским Варфоломеем, а также с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими влиятельными религиозными деятелями.