О нас

Председатель Управления мусульман Кавказа встретился в Бахрейне с Папой Римским

Председатель Управления мусульман Кавказа встретился в Бахрейне с Папой Римским Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Франциском в рамках «Бахрейнского диалогового форума» в столице Бахрейна Манаме.
Религия
6 ноября 2022 г. 17:26
Председатель Управления мусульман Кавказа встретился в Бахрейне с Папой Римским

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Франциском в рамках «Бахрейнского диалогового форума» в столице Бахрейна Манаме.

Как сообщает Report, в рамках Бахрейнского форума шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречи с шейхом Аль-Азхара Ахмедом Аль-Тайибом, одним из высших представителей Ватикана, государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином, Президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Мигелем Анхелем Аюсо, архиепископом Эдгаром Пенья Паррой, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, а также Патриархом Константинопольским Варфоломеем, а также с Верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом и другими влиятельными религиозными деятелями.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQMİ sədri Bəhreyndə Roma Papası ilə görüşüb

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi