Председатель УМК встретился с послом Турции в Азербайджане

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом.

Как сообщили Report из пресс-службы УМК, А.Пашазаде выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя братскими странами. Касаясь референдума, председатель УМК заявил, что верит в успешность данного процесса для турецкого государства и граждан страны.

Посол Э.Озорал выразил председателю УМК признательность за оказанные внимание, заботу и моральную поддержку и заявил, что не пожалеет сил для развития двусторонних отношений во всех областях.

Во время беседы стороны обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов.

На встрече также присутствовал первый заместитель председателя УМК, муфтий Салман Мусаев и зампред Рашад Алиярлы.