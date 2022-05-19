Председатель УМК: Внесены определенные изменения в совершение хаджа из Азербайджана

Представители Управления мусульман Кавказа посетили Саудовскую Аравию и провели соответствующие переговоры по поводу организации хаджа.

Представители Управления мусульман Кавказа посетили Саудовскую Аравию и провели соответствующие переговоры по поводу организации хаджа.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал председатель Управления мусульман Кавказа шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса два года возникали трудности с совершением паломничества: "В этом году внесены определенные изменения в совершение хаджа из Азербайджана. После возвращения делегации на родину будет предоставлена подробная информация".