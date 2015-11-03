Председатель УМК: Мы надеемся на справедливую позицию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Главной проблемой Азербайджана является нагорно-карабахский конфликт. Мы надеемся на справедливую позицию США в урегулировании нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислам Аллахшюкур Пашазаде в ходе встречи с приехавшей в Азербайджан делегацией Синайского храма, расположенного в городе Лос-Анджелес штата Калифорния.

А.Пашазаде отметил, что азербайджанский народ в вопросе освобождения земель от оккупации надеется на справедливую позицию США.