Председатель УМК: В Азербайджане представители различных религий живут в условиях дружбы и братства, пользуются вниманием и опекой государства

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Баку приступила к работе международная конференция на тему "Исламская солидарность: гармония религиозного и культурного разнообразия".

Как сообщает Report, конференция проводится совместно Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами, Бакинским центром мультикультурализма и Международным фондом тюркской культуры и наследия.

В конференции принимают участие государственные и общественные деятели, ученые, руководители религиозных конфессий, представители представленного в Азербайджане дипкорпуса.

Конференцию открыл председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что служащий миру, справедливости и морально-нравственному развитию ислам с уважением и почтением относится ко всем небесным религиям: "Воплощающий в себе древность и современность, исторически главный культурный, религиозный и цивилизационный центр исламского мира между Западом и Востоком Азербайджан внес большой вклад в образование среды мультикультурализма и толерантности, созданию межкультурного и межцивилизационного диалога".