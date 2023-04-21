Председатель УМК: С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума.

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам, Гаджи Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам.

"Считаю, что заявления армянского католикоса неприемлемы для религиозного лица. Религиозные лица должны призывать не к войне, а миру. Новые призывы к войне армянского католикоса связаны с тем, что он стал жертвой своих политических амбиций. Вмешательство религиозных деятелей в политику неверно. Мы призываем армянскую церковь к дружбе", - отметил председатель УМК.