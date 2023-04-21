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Председатель УМК: С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума

Председатель УМК: С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума.
Религия
21 апреля 2023 г. 10:10
Председатель УМК: С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума

С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума.

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам, Гаджи Аллахшукюр Пашазаде сказал журналистам.

"Считаю, что заявления армянского католикоса неприемлемы для религиозного лица. Религиозные лица должны призывать не к войне, а миру. Новые призывы к войне армянского католикоса связаны с тем, что он стал жертвой своих политических амбиций. Вмешательство религиозных деятелей в политику неверно. Мы призываем армянскую церковь к дружбе", - отметил председатель УМК.

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: “Azərbaycanla ultimatum dili ilə danışmaq olmaz”

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