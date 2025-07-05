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Председатель УМК: Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе

Председатель УМК: Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе без какой-либо религиозной дискриминации.
Религия
5 июля 2025 г. 12:21
Председатель УМК: Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе

Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе без какой-либо религиозной дискриминации.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде во время акции по сдаче крови.

Он сказал, что это государственная политика Азербайджана и ее результат:

"Если в советское время в Азербайджане было 17 мечетей, то сегодня у нас тысячи мечетей. Эти условия создает государство. Это также показатель отношений между религией и государством".

Председатель УМК также коснулся вопроса восстановления Иреванского казията: "Недавно мы восстановили Иреванский казият. Иншаллах, мы также отправимся на те земли и восстановим там наши храмы, святыни, мечети, и наши религиозные деятели будут там работать".

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Версия на азербайджанском языке QMİ sədri: Azərbaycan Qarabağda dini ayrıseçkilik etmədən bütün dini abidələri bərpa edir

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