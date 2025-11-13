Председатель УМК: Азербайджан является примером толерантности в мире

Азербайджан сегодня является мировым примером в вопросе толерантности и межрелигиозного диалога.

Как передает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде на церемонии открытия бакинского офиса американской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

По словам Пашазаде, в стране представители всех религий живут как братья, а такую атмосферу обеспечивает государственная политика.

Он подчеркнул, что во многих странах толерантность декларируется только с трибун, тогда как в повседневной жизни это не проявляется - в отличие от Азербайджана, где межконфессиональные отношения строятся на искренности и взаимоуважении.

Шейхульислам отметил, что на международном уровне азербайджанский опыт также вызывает большой интерес. Он рассказал, что во время недавнего визита в Ватикан кардиналы задавали вопрос о том, как распространить "азербайджанскую модель" по всему миру.

По его словам, достижение такого уровня гармонии потребовало значительных усилий, и эта работа будет продолжена.