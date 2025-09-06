Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других домах поминок столицы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель президент Международного евразийского фонда прессы (МЕФП) Умуд Мирзаев на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

По его словам, в некоторых регионах Азербайджана, особенно в Нахчыване и Карабахе, случаи расточительства практически отсутствуют.

Мирзаев отметил, что данная ситуация характерна для Баку, призвав Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана более решительно выступать по данному вопросу.