Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

    Религия
    • 06 сентября, 2025
    • 12:55
    Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

    Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других домах поминок столицы.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель президент Международного евразийского фонда прессы (МЕФП) Умуд Мирзаев на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.

    По его словам, в некоторых регионах Азербайджана, особенно в Нахчыване и Карабахе, случаи расточительства практически отсутствуют.

    Мирзаев отметил, что данная ситуация характерна для Баку, призвав Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана более решительно выступать по данному вопросу.

    общественная дискуссия религия поминки Тезепир
    BAMF-nin sədri: Təzə Pir məscidində ehsan qiymətləri digər yerlərdən bahadır

    Последние новости

    13:12

    Грузия пригласила международную миссию наблюдателей на выборы 4 октября

    Другие страны
    13:09
    Фото

    АПБА: Причиной массового отравления в Астаре стала домашняя еда

    Здоровье
    13:02

    В Лондоне произошел пожар в бывшей штаб-квартире BBC

    Другие страны
    13:00

    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

    Другие
    12:55

    Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах

    Религия
    12:35
    Фото

    В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    12:29

    Байру решил сыграть ва-банк - АНАЛИТИКА

    Аналитика
    12:24
    Фото

    Азербайджан расширяет медиапартнерство с Китаем

    Медиа
    12:06

    Израиль будет реагировать на попытки хуситов применить химическое оружие

    Другие страны
    Лента новостей