Председатель МЕФП: Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других местах
Религия
- 06 сентября, 2025
- 12:55
Цены на поминальную трапезу в мечети Тезепир выше, чем в других домах поминок столицы.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель президент Международного евразийского фонда прессы (МЕФП) Умуд Мирзаев на общественной дискуссии, посвященной поиску путей борьбы с расточительством на свадьбах и похоронах.
По его словам, в некоторых регионах Азербайджана, особенно в Нахчыване и Карабахе, случаи расточительства практически отсутствуют.
Мирзаев отметил, что данная ситуация характерна для Баку, призвав Государственный комитет по работе с религиозными организациями Азербайджана более решительно выступать по данному вопросу.
12:06