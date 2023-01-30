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Председатель Госкомитета: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские власти

Председатель Госкомитета: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские власти Нападение на посольство Азербайджана в Иране - это террористический акт. За ним стоят иранские власти, они ответственны за это преступление.
Религия
30 января 2023 г. 17:42
Председатель Госкомитета: За нападением на посольство Азербайджана стоят иранские власти

Нападение на посольство Азербайджана в Иране - это террористический акт. За ним стоят иранские власти, они ответственны за это преступление.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

"Я уверен, что требования Азербайджана и факты об этих преступлениях, совершенных иранскими властями, должны повлечь за собой наказание заказчиков преступления и исполнителей террористического акта. Религиозная община и Госкомитет решительно осуждают этот террористический акт", - сказал Гурбанлы.

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Версия на азербайджанском языке Dini Komitənin sədri: "Azərbaycan səfirliyinə hücumun arxasında İran hakimiyyəti dayanır"

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