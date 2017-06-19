 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель Госкомитета встретился с послом Грузии в Азербайджане

    Обсудили представляющие взаимный интерес вопросы

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе.

    Как сообщили Report в комитете, на встрече обсудили вопросы в области религии, представляющие взаимный интерес.

    М.Гурбанлы отметил о создании государством в Азербайджане равных условий для всех религиозных конфессий и деятельности в стране 28-ми прошедших госрегистрацию немусульманских религиозных общин, две из которых грузинские православные христианские религиозные общины. По словам М.Гурбанлы, всестронняя забота и внимание оказываются как мусульманским, так и немусульманским религиозным общинам.

    Т.Шарашенидзе подчеркнул о необходимости сохранения и развития нынешних отношений и взаимного сотрудничества между двумя странами.

    Отметим, что на встрече также участвовали первый заместитель председателя госкомитета Сайяд Салахлы и заместитель председателя Сиявуш Гейдаров.  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi