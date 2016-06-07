Председатель госкомитета: Радикальные религиозные группировки пытаются создать базу в Азербайджане

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Мы видим, что радикальные религиозные группировки пытаются создать базу и в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы.

Выступая на прошедшей по инициативе Госкомитета по работе с религиозными структурами и министерства молодежи и спорта конференции на тему "Мультикультуральные ценности и толерантность - самое ценное богатство Азербайджана", председатель комитета сказал, что лица, пытающиеся создать в Азербайджане базу, хотят в первую очередь привлечь молодежь: "Существуют попытки привлечения людей, и в особенности молодежи, к фанатичным группам и незаконным вооруженным группировкам.

Для пресечения этого среди молодежи нужно вести пропаганду. С этой точки зрения на наши молодежные организации возлагается большая работа. Необходимо воспользоваться возможностями медиа и соцсетей. Против подобных групп нужно вести пропаганду и пресечь их деятельность".