Председатель Госкомитета: Обучение в Институте теологии будет бесплатным

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Институт теологии пока что будет функционировать при факультете теологии Бакинского государственного университета".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Председатель комитета добавил, что в будущем планируется выделение для Института теологии отдельного здания или строительство кампуса, и отметил, что в этом году институт проведет набор студентов.

Он сказал, что пока что на первом этапе 60 человек будут приняты на 2 факультета. Обучение будет бесплатным.