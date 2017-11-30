Председатель Госкомитета: Ни один азербайджанский ребенок не останется в Сирии и Ираке

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "На освобожденных от ИГИЛ территориях устанавливаются лица, приехавшие из отдельных стран".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, туда обманным путем были привезены в том числе и граждане из Азербайджана с членами семей, с детьми: "Этим вопросом в Азербайджане занимаются специальные структуры. Продолжается работа в направлении возвращения граждан Азербайджана, в частности детей, из Ирака и Сирии. Ни один гражданин Азербайджана, ребенок не могут остаться в стороне. Их возвращение находятся в центре внимания государства. Деятельность террористической организации ИГИЛ постепенно устраняется".

Председатель госкомитета отметил, что в отношении лиц, присоединившихся к незаконным вооруженным формированиям, в соответствии с законодательством, были возбуждены уголовные дела, они должны будут ответить перед законом.