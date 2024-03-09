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Глава Совета мусульман Германии: Запад должен принять меры против растущей исламофобии

Глава Совета мусульман Германии: Запад должен принять меры против растущей исламофобии В западных странах усилилась исламофобия, необходимо усилить меры по борьбе с этим негативным явлением.
Религия
9 марта 2024 г. 11:02
Глава Совета мусульман Германии: Запад должен принять меры против растущей исламофобии

В западных странах стремительно растет исламофобия, необходимо усилить меры по борьбе с этим негативным явлением.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального совета мусульман Германии Айман Мазек на проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он отметил, что религиозная и расовая дискриминация является величайшим двойным стандартом: "Такие провокации, как сжигание священного для мусульман Корана, направлены против свободы вероисповедания. К сожалению, в Европе за это не наказывают. Если бы в какой-либо стране сожгли христианские священные писания, это сразу назвали бы актом исламского терроризма".

Мазек подчеркнул, что терроризм не имеет религии, однако когда мусульмане высказывают какое-либо общественное мнение, их называют террористами. Он призвал положить конец растущей исламофобии, расизму и дискриминации в мире.

По словам Мазека, исламофобия стремительно растет на Западе, и страны региона должны усилить меры по борьбе с этим негативным явлением: "Мы не должны допустить, чтобы ислам превращали в политический инструмент. Двойные стандарты в любой форме в конечном итоге приводят к социальной несправедливости. Это также может привести к росту расистских настроений в обществах. Межконфессиональный и межкультурный диалог должен быть обеспечен в равной степени".

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Müsəlmanları Mərkəzi Şurasının sədri: Qərb ölkələrində islamofobiya artıb

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