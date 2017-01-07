Православные Азербайджана отмечают Рождество

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Православные Азербайджана отмечают наступление Рождества.

Как сообщили Report в Бакинско-азербайджанской епархии русской православной церкви, в ночь с пятницы на субботу во всех бакинских православных храмах состоялись торжественные богослужения.

Так, в 23:30 в церквях прошло Рождественское богослужение бдение, далее Всенощная и ранняя литургии, а в 9:00 часов утра - поздняя литургия.

Наряду с этим, 10 января в здании Русского драматического театра в Баку для детей будет устроена благотворительная рождественская елка. В тот же день в здании Германо-азербайджанского культурного общества Капельхаус в столице пройдет концерт, посвященный Рождеству.