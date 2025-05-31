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Последняя группа паломников из Азербайджана прибыла в Мекку

Последняя группа паломников из Азербайджана прибыла в Мекку Последняя группа паломников из Азербайджана, направлявшихся на хадж, прибыла в Мекку.
Религия
31 мая 2025 г. 18:41
Последняя группа паломников из Азербайджана прибыла в Мекку

Последняя группа паломников из Азербайджана, направлявшихся на хадж, прибыла в Мекку.

Как сообщил Report руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вусал Джахангири, в состав последней группы вошли 122 паломника.

Отметим, что стоимость пакета хаджа в этом году составляет 5 950 долларов США на одного человека. УМК выделило 1 250 квот для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж в этом году.

Напомним, что в Азербайджане 6 и 7 июня объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Курбан Байрамы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı zəvvarların son qrupu Məkkəyə çatıb

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