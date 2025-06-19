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Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня

Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня
Религия
19 июня 2025 г. 14:51
Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня

Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Саудовской Аравии 20 июня.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

Он сказал, что сегодня в Азербайджан вернутся 170 паломников.

Джахангири отметил, что последняя группа паломников в составе 190 человек вернется в Азербайджан 20 июня.

Отметим, что первая группа из Азербайджана отправилась на хадж 25 мая.

Стоимость пакета паломничества для одного человека составляла $5 950. В этом году для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж, было выделено 1 250 квотных мест.

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