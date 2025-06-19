Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня

Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 20 июня

Последняя группа азербайджанских паломников вернется из Саудовской Аравии 20 июня.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

Он сказал, что сегодня в Азербайджан вернутся 170 паломников.

Джахангири отметил, что последняя группа паломников в составе 190 человек вернется в Азербайджан 20 июня.

Отметим, что первая группа из Азербайджана отправилась на хадж 25 мая.

Стоимость пакета паломничества для одного человека составляла $5 950. В этом году для азербайджанских паломников, желающих совершить хадж, было выделено 1 250 квотных мест.