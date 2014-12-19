​Первый заместитель председателя УМК: Азан должен звучать на территории Азербайджана в одно и то же время

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ "Будучи религиозным центром, Управление мусульман Кавказа (УМК) постоянно держит в центре внимания вопрос о лунном календаре, важность которого бесспорна для соблюдения канонов веры. Еще во времена СССР мы постоянно связывались с расположенным в Москве соответствующим научным центром и вели работу по подготовке точного календаря, слава Аллаху, что сейчас Азербайджан является независимым государством и мы получили новые возможности для возрождения религиозных и духовных ценностей. После многолетних исследований, обсуждений, ознакомившись с опытом различных стран, мы, совместно с Шемахинской астрофизической обсерваторией НАНА, учитывая географическое положение Азербайджана, составили единый лунный календарь и раздали его в мечетях. Данный календарь предоставляет верующим Азербайджана возможность молиться по календарю, который составлен с учетом географических границ нашей страны. Другой важный момент заключается в том, что данный календарь служит нашему национальному и межконфессиональному единству, гражданской солидарности".

Об этом заявил Report первый заместитель председателя Управления мусульман Кавказа, муфтий Хаджи Салман Мусаев.

Он отметил, что некоторые моменты, вытекающие из специфики лунного календаря, на который опираются мусульмане мира, становились причиной разногласий: "Это связано с тем, что лунный календарь короче Григорианского, мусульманские месяцы связаны с рождением новой Луны, а также с такими вопросами астрономии, как несовпадение моментов появления и рождения Луны. По этой причине ежегодно разница между праздничными днями составляет 10-11 дней. Время появления Луны также меняется в соответствии с географическим месторасположением каждой страны. Таким образом, данный астрономический и географический вопрос не стоит связывать с религиозными убеждениями. Очень жаль, что воспользовавшись неосведомленностью некоторых мусульман, определенные круги пытаются преподнести данный вопрос с выгодой для себя и превратить его в предмет раздора.

Во избежание разногласий в этом вопросе в Азербайджане, УМК уже долгие годы сотрудничает с Шемахинской обсерваторией, и составляет лунный календарь, в том числе подробное расписание месяца Рамадан. Данный календарь содержит времена молитв в соответствии с местонахождением Азербайджана и нашей религией".

По словам муфтия, позиция УМК по поводу времени азана однозначна. В управлении считают, что азан должен произноситься в мечетях в одно и то же время на всей территории страны: "Шейх-уль-ислам, я, в качестве муфтия, религиозные деятели обоих религиозных убеждений в Совете газиев УМК, посовещавшись, пришли к единому мнению в данном вопросе. Произнесение азана на территории страны в разное время нас беспокоит, так как азан является призывом, собирающим мусульман к молитве и обращению к Аллаху, и допускать здесь разрозненность нельзя. Ссылаясь на указанное в календаре время, подготовленном на основе разработанных обсерваторией и представленных нам графиков, мы хотим обеспечить наше духовное единство. Против этого могут выступить лишь те, кто не желает нашего духовного объединения и пытается посеять раздор. Поэтому наше общество должно поддержать вопрос о едином календаре и одновременном произнесении в мечетях азана. Убежден, что с помощью Аллаха азербайджанский народ и на этот раз продемонстрирует мудрость и не допустит раздора в данном вопросе".