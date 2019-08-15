Первая группа паломников вернется в Баку 21 августа - ФОТО

Азербайджанские паломники, совершив все надлежащие обряды Хаджа, получили религиозный титул Гаджи.

Как сообщает Report, наши паломники 18 августа отправятся на три дня в Медину, где посетят кладбища Месджиди-Набавиб и Баги.

Первая группа паломников отправится в Баку 21 августа. В этот день в целом предусмотрены три рейса.

Первый самолет из Саудовской Аравии в Баку вылетит в 10:00 по бакинскому времени и приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 14:20.

Рейсы, которые продлятся до 25 августа, будут осуществляться один или два раза в день.

Отметим, что в этом году Азербайджану была выделена квота на 1 400 человек (в прошлом году 1 440 человек).

В 2019 году стоимость поездки составила 4 225 долларов (в прошлом году 4150 долларов).