Первая группа азербайджанских паломников отправится в хадж 2 августа

Первая группа азербайджанских паломников отправится в Саудовскую Аравию 2 августа.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, до 5 августа будет осуществлено 8 авиарейсов.

В день планируется выполнять по два рейса.

Первая группа из 180 человек вылетит 2 августа в 03:34, вторая группа – в 14:50.

Квота, выделенная азербайджанским паломникам, полностью заполнена.

В поездке наших паломников будут сопровождать 40 гидов.

Сперва паломники отправятся в Джидду, а оттуда, преодолев 90 км пути, направятся в Мекку, где совершат Умру. Спустя несколько дней после этого начнется хадж. 9 числа месяца Зильхиджа по хиджре паломники взберутся на гору Арафат, а 10-го будут принесены жертвоприношения. Переночевав в Мине два дня, они вернутся в Мекку. Там, совершив надлежащие религиозные ритуалы, они отправятся в Медину.

С 22 августа паломники начнут возвращаться в Азербайджан.

Отметим, что в этом году Азербайджану была выделена квота на 1400 паломников (в прошлом году она составляла 1440 человек). В этом году стоимость поездки в хадж составила 4225 долларов, что больше прошлогодней на 75 долларов (в прошлом году 4150 долларов).

Со 2 по 5 августа будет осуществляться отправка азербайджанских паломников в хадж, а с 22 по 26 августа - возвращение. Для паломников выделено 6 самолетов AZAL.