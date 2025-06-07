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Первая группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 16 июня

Первая группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 16 июня Первая группа азербайджанских паломников вернется из Саудовской Аравии 16 июня.
Религия
7 июня 2025 г. 14:01
Первая группа азербайджанских паломников вернется из Мекки 16 июня

Первая группа азербайджанских паломников вернется из Саудовской Аравии 16 июня.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, основные ритуалы Хаджа завершатся 9 июня. "Первая группа азербайджанских паломников в составе 176 человек вернется в страну 16 июня", - сказал Джахангири.

Отметим, что первая группа паломников из Азербайджана отправилась в Хадж 25 мая.

Стоимость пакета на одного человека составляет 5 950 долларов США. Паломникам из Азербайджана в этом году выделена квота на 1 250 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı zəvvarların ilk qrupu iyunun 16-da Səudiyyə Ərəbistanından qayıdacaq

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