Первая группа азербайджанских паломников отправится в Хадж

Группа азербайджанских паломников вскоре отправится в Хадж.

Группа азербайджанских паломников вскоре отправится в Хадж.

Как передает Report, они вылетят в Саудовскую Аравию из Международного аэропорта Гейдара Алиева.

Отмечается, что это первая группа верующих, направляющихся на священное паломничество. Последняя группа отправится 31 мая. Основные обряды Хаджа запланированы на 4 июня. Сразу по прибытии паломники совершат обряд Умра Тэмэтту. До 4 июня будут выполняться индивидуальные богослужения.

Стоимость паломнического пакета составляет 5 950 долларов США. Управление мусульман Кавказа (УМК) в этом году выделило 1 250 квот для азербайджанских паломников.

Напомним, что в Азербайджане 6 и 7 июня объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Курбан-байрама.