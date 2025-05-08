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Первая группа азербайджанских паломников отправится на хадж в конце мая

Первая группа азербайджанских паломников отправится на хадж в конце мая 18:30 Объявлено время хаджа для азербайджанских паломников.
Религия
8 мая 2025 г. 18:43
Первая группа азербайджанских паломников отправится на хадж в конце мая

Первая группа азербайджанских паломников отправится на хадж в конце мая.

Руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК), руководитель электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири в ответ на запрос Report сказал, что первая группа отправится в паломничество 25 мая.

"4 группы по 45 человек в каждой, то есть 180 человек. В каждой группе 44 паломника и один сотрудник УМК", - сообщил он.

По словам В.Джахангири, последняя группа отправится 31 мая: "Основные обряды хаджа состоятся 4 июня".

Напомним, что по информации УМК, стоимость пакета на одного паломника составляет $5,95 тыс.

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