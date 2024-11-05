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Патриарх Кирилл: Разрушение экосистем может привести к гибели всего человечества

Патриарх Кирилл: Разрушение экосистем может привести к гибели всего человечества Неконтролируемое использование природных ресурсов, военные конфликты и разрушение экосистем могут привести к гибели всего человечества.
Религия
5 ноября 2024 г. 10:21
Патриарх Кирилл: Разрушение экосистем может привести к гибели всего человечества

Неконтролируемое использование природных ресурсов, военные конфликты и разрушение экосистем могут привести к гибели всего человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

По его словам, учитывая масштабы угрозы, необходимо активное участие религиозных деятелей в решении климатических вопросов.

"Религиозные лидеры должны неустанно напоминать людям о необходимости следовать высоким духовно-нравственным ориентирам. Надеюсь, что единый голос лидеров традиционных религий, собравшихся сегодня здесь, будет услышан ответственными за принятие решений лицами, и внесет свой вклад в спасение Божьего творения. Желаю вам содержательных и плодотворных дискуссий, успехов и помощи свыше во всех делах и начинаниях", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Patriarch Kirill: Ecosystem destruction could lead to the demise of humanity
Версия на азербайджанском языке Patriarx Kirill: Ekosistemlərin dağıdılması bəşəriyyətin məhvinə gətirib çıxara bilər

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