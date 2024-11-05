Патриарх Кирилл: Разрушение экосистем может привести к гибели всего человечества

Неконтролируемое использование природных ресурсов, военные конфликты и разрушение экосистем могут привести к гибели всего человечества.

Неконтролируемое использование природных ресурсов, военные конфликты и разрушение экосистем могут привести к гибели всего человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла к участникам бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

По его словам, учитывая масштабы угрозы, необходимо активное участие религиозных деятелей в решении климатических вопросов.

"Религиозные лидеры должны неустанно напоминать людям о необходимости следовать высоким духовно-нравственным ориентирам. Надеюсь, что единый голос лидеров традиционных религий, собравшихся сегодня здесь, будет услышан ответственными за принятие решений лицами, и внесет свой вклад в спасение Божьего творения. Желаю вам содержательных и плодотворных дискуссий, успехов и помощи свыше во всех делах и начинаниях", - говорится в обращении.