​Патриарх Кирилл осудил карикатуры на пророка Мухаммеда

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с осуждением карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных французским сатирическим журналом "Charlie Hebdo".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил он после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

"Карикатуры на пророка Магомета - это детский шарж по сравнению с тем, что это издание позволяло себе делать, измываясь над чувствами христиан", - заявил патриарх.

"Сегодня, говоря "нет" терроризму и убийствам, насилию, мы говорим также "нет" ничем не объяснимому стремлению определенной группы людей издеваться над религиозными чувствами", - добавил глава Русской православной церкви.