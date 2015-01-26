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    ​Патриарх Кирилл осудил карикатуры на пророка Мухаммеда

    Мы говорим нет стремлению определенной группы людей издеваться над религиозными чувствами

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с осуждением карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных французским сатирическим журналом "Charlie Hebdo".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил он после литургии в храме Христа Спасителя в Москве.

    "Карикатуры на пророка Магомета - это детский шарж по сравнению с тем, что это издание позволяло себе делать, измываясь над чувствами христиан", - заявил патриарх.

    "Сегодня, говоря "нет" терроризму и убийствам, насилию, мы говорим также "нет" ничем не объяснимому стремлению определенной группы людей издеваться над религиозными чувствами", - добавил глава Русской православной церкви.

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