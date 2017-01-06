Патриарх Александрийский Феодор II посетит Азербайджан

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Православный Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II посетит Азербайджан и Казахстан в мае.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил глава Российской православной церкви (РПЦ) Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

"Патриарх Феодор II по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мае этого года, в пасхальный период, посетит Казахстан и Азербайджан. Это не случайно, потому что служение иерархов и священников Александрийской Церкви также происходит в окружении исламского мира. У нас много общих тем для дискуссий, единый подход к ряду проблем. Нам необходимо делиться опытом жизнедеятельности, укреплять братский диалог", - заявил епископ Александр.

По его словам, Патриарх в ходе визита проведет ряд встреч с руководством страны и главами традиционных конфессий.