Пашазаде: В Казахстане и Азербайджане обеспечено развитие мультикультурализма

В Казахстане и Азербайджане созданы все условия для обеспечения и развития мультикультурализма, межрелигиозного мира и сотрудничества.

В Казахстане и Азербайджане созданы все условия для обеспечения и развития мультикультурализма, межрелигиозного мира и сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в письме Председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюра Пашазаде по случаю проведения предстоящего VII Съезда религиозных лидеров, который состоится в Казахстане 14-15 сентября.

Он считает, что религиозные, политические, научные и общественные деятели, проявив солидарность на VII Съезде, решительно осудят в итоговом документе все формы и проявления терроризма, призывы к ненависти, ксенофобии, использования религии в корыстных или политических целях, а также акты экстремизма против верующих в церквях, мечетях, синагогах и других религиозных храмах, поднимут голос протеста против оскорблений религиозных символов и святынь.

В письме он выразил глубокую признательность президенту Казахстана Касым Жомарт Токаеву за высочайший уровень претворения в жизнь миссии, имеющей целью объединить усилия представителей мировых и традиционных религий, государственных и общественных деятелей во имя достижения мира и безопасности во всем мире.

"Дружественные отношения между президентом Казахстана Касым Жомарт Токаевым и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пользуются всеобщим одобрением нашего народа. С большой благодарностью были восприняты братские поздравления лидера Казахстана в связи с победой Азербайджана в Отечественной войне",- отметил он.

Он заявил, что у Азербайджана и Казахстана имеются широкие возможности для дальнейшего сотрудничества и углубления как двусторонних, так и многосторонних отношений для развития и продвижения общих культурных и духовных ценностей во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в частности, в рамках Организации Тюркских Государств.

"В этой связи следует отметить, что благодаря всесторонней поддержке Казахстана, идея создания Совета религиозных лидеров стран-членов Организации Тюркских Государств стала реальной и близка к окончательной реализации",- добавил А.Пашазаде.