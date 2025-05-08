Папой Римским избран Роберт Прево из США

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США избран новым Папой Римским.

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США избран новым Папой Римским.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, 267-й лидер Католической церкви вышел на балкон собора Святого Петра.

Он взял себе имя Лев XIV.

На площади его приветствуют более 40 тысяч человек.

69-летний кардинал Роберт Прево является уроженцем Чикаго. Он сменил Папу Франциска, скончавшегося в апреле 2025 года. Прево называют сторонником курса покойного понтифика: он выступает за помощь бедным, защиту мигрантов и открытую церковь.

Прево - бывший миссионер в Перу, многолетний глава августинцев, а в последние годы - префект Дикастерии по делам епископов, отвечавший за назначения католических иерархов по всему миру. Кардиналом он стал в сентябре 2023 года. Его считают компромиссной фигурой, близкой к Франциску по духу, но при этом сдержаннее в публичных жестах.