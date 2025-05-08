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Папой Римским избран Роберт Прево из США

Папой Римским избран Роберт Прево из США Кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США избран новым Папой Римским.
Религия
8 мая 2025 г. 21:16
Папой Римским избран Роберт Прево из США

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США избран новым Папой Римским.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, 267-й лидер Католической церкви вышел на балкон собора Святого Петра.

Он взял себе имя Лев XIV.

На площади его приветствуют более 40 тысяч человек.

69-летний кардинал Роберт Прево является уроженцем Чикаго. Он сменил Папу Франциска, скончавшегося в апреле 2025 года. Прево называют сторонником курса покойного понтифика: он выступает за помощь бедным, защиту мигрантов и открытую церковь.

Прево - бывший миссионер в Перу, многолетний глава августинцев, а в последние годы - префект Дикастерии по делам епископов, отвечавший за назначения католических иерархов по всему миру. Кардиналом он стал в сентябре 2023 года. Его считают компромиссной фигурой, близкой к Франциску по духу, но при этом сдержаннее в публичных жестах.

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