Папой Римским избран Роберт Прево из США

Кардинал Роберт Фрэнсис Прево из США избран новым Папой Римским.
Как сообщает Report со ссылкой на CNN, 267-й лидер Католической церкви вышел на балкон собора Святого Петра.
Он взял себе имя Лев XIV.
На площади его приветствуют более 40 тысяч человек.
69-летний кардинал Роберт Прево является уроженцем Чикаго. Он сменил Папу Франциска, скончавшегося в апреле 2025 года. Прево называют сторонником курса покойного понтифика: он выступает за помощь бедным, защиту мигрантов и открытую церковь.
Прево - бывший миссионер в Перу, многолетний глава августинцев, а в последние годы - префект Дикастерии по делам епископов, отвечавший за назначения католических иерархов по всему миру. Кардиналом он стал в сентябре 2023 года. Его считают компромиссной фигурой, близкой к Франциску по духу, но при этом сдержаннее в публичных жестах.