Папа Римский предрек свой скорый уход

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск считает вероятным, что его понтификат может вскоре закончиться, пишет The New York Times со ссылкой на интервью клирика мексиканскому телевидению.

Подводя итоги двух лет своего пребывания во главе католической церкви, Франциск заявил, что не рассчитывал, что он пробудет в сане долго.

«У меня есть чувство, что мой понтификат будет коротким – четыре или пять лет. Не знаю, может быть, даже два или три. Два года уже прошли. Это уже странное ощущение», - заявил Франциск.

Комментируя возможность своего досрочного ухода с престола по примеру предшественника, Франциск уклончиво заявил, что своим решением Бенедикт XVI открыл «институциональную дверь», сообщает Report со ссыкой на «Газета.Ru».

«Может быть, он будет единственным за долгое время. А может быть и не будет», — заявил понтифик.

Кроме того, Франциск признался, что отчасти скучает по временам, когда не был папой. По его словам, тогда он мог «сходить в пиццерию и съесть пиццу, не будучи никем узнанным».