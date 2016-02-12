Папа римский посетит Мексику с первым пасторским визитом

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Первый пасторский визит в Мексику начинает в пятницу папа римский Франциск после своей исторической встречи на Кубе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил мексиканский МИД, в стране понтифик будет находиться с 12 по 17 февраля. Он посетит столицу Мехико, штаты Мехико, Чьяпас, Мичоакан и Чиуауа.

Сказать, что Мексика ждет папу, — ничего не сказать. Готовиться страна к приезду католического пастыря начала несколько месяцев назад – вдоль дорог, на столбах, телефонных будках и зданиях висят плакаты, приветствующие папу. Встречать его будут сотни тысяч человек, для его перемещений подготовлены пять специальных "папамобилей". Запланирована встреча Франциска и с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Помимо мессы, которую папа римский отслужит в главном католическом храме Мексики базилике Святой Девы Марии Гваделупской в Мехико, наибольший интерес представляет посещение им заключенных в тюрьме города Сьюдад-Хуарес в Чиуауа, запланированное на 17 февраля. Этот город долгое время считался одним из самых опасных в мире по числу убийств.

Власти Мексики уделили большое внимание безопасности понтифика во время его пребывания на мексиканской земле. Только в Мехико безопасность Франциска будут обеспечивать порядка 20 тыс. полицейских.