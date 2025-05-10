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Папа Римский Лев XIV назвал важнейшую проблему человечества

Папа Римский Лев XIV назвал важнейшую проблему человечества Новый Папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.
Религия
10 мая 2025 г. 19:30
Папа Римский Лев XIV назвал важнейшую проблему человечества

Новый Папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.

Как передает Report, об этом сообщает The Associated Press.

В своей речи он пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника Папы Римского Франциска. Он призвал хранить драгоценное наследие Франциска I. По словам Льва XIV, оно состояло в мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях.

Напомним, что 8 мая конклав с четвертой попытки избрал нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: "Мир вам всем!" и призвал их строить мосты диалога.

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