Папа Римский Лев XIV назвал важнейшую проблему человечества

Новый Папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.

Новый Папа Римский Лев XIV изложил видение своего папства и назвал одной из важнейших проблем человечества искусственный интеллект.

Как передает Report, об этом сообщает The Associated Press.

В своей речи он пообещал продолжить ориентироваться на некоторые основные приоритеты своего предшественника Папы Римского Франциска. Он призвал хранить драгоценное наследие Франциска I. По словам Льва XIV, оно состояло в мужественном и доверительном диалоге с современным миром в его различных компонентах и ​​реалиях.

Напомним, что 8 мая конклав с четвертой попытки избрал нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: "Мир вам всем!" и призвал их строить мосты диалога.