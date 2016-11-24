Паломничество Умра для азербайджанских паломников начнется после 10 декабря

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ "Совершение азербайджанскими паломниками Умры (малый Хадж) станет возможным после предоставления виз посольством Саудовской Аравии в Азербайджане".

Как сообщил Report ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член азербайджанской миссии Хадж Гамдулла Бабаев, для совершения паломничества Умра обратилось достаточное количество лиц: "Обращено в посольство Саудовской Аравии в Азербайджане для получения визы представившими документы людьми. Визы будут выданы после 10 декабря. Как только они будут получены, начнется паломничество Умра. Однако в этом году лицам, совершающим паломничество во второй раз, придется дополнительно заплатить Саудовской Аравии сумму в размере 530 долларов".

Как отметил Г.Бабаев, имена лиц, совершающих паломничество во второй раз, станут известны после возвращения посольством документов.

Официальный представитель УМК заявил, что в прошлом году паломничество Умра стоило 1800-2500 долларов. А в этом году эта сумма может составить 2200-2800 долларов. Однако точная сумма пока не уточнена.