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Мубариз Гурбанлы: Открытие мечети "Абу Бакр" зависит от завершения ремонтных работ

"Открытие мечети "Абу Бакр" зависит от завершения ремонтных работ"

"Открытие мечети "Абу Бакр" зависит от завершения ремонтных работ". 

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы

По его словам, мечеть "Абу Бакр" нуждается в ремонте: "Из-за опасности разрушения минаретов, мечеть на данный момент не действует. Сейчас проводятся расследования в связи с восстановительными работами технического характера. После завершения расследований вопрос обсудят с Управлением мусульман Кавказа, Госкомитетом по работе с религиозными структурами и соответствующими исполнительными структурами и примут решение". 

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