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    Определились цены на поездку из Азербайджана в Умру

    Для поездки предусмотрены цены в 1550, 2250 и 2650 долларов

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Определились цены на поездку из Азербайджана в Умру (малое паломничество).

    Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член миссии Хаджа Азербайджана гаджи Хамдулла Бабаев. 

    По его словам, в этом году в зависимости от уровня обслуживания паломники заплатят 1550, 2250 или 2650 долларов: "Начался прием документов, поездка начнется, как только соберется первая группа. В каждой группе будет по 25-30 человек. Цены на поездку определяются на основе расходов и стоимости отелей. Умра завершается в течение 10 дней. Желающие совершить Умру во второй раз должны будут доплатить 530 долларов. Среди подавших документы есть такие, которые совершают Умру во второй раз".

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