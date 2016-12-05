Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Определились цены на поездку из Азербайджана в Умру (малое паломничество).

Об этом Report сообщил ответственный работник Управления мусульман Кавказа (УМК), член миссии Хаджа Азербайджана гаджи Хамдулла Бабаев.

По его словам, в этом году в зависимости от уровня обслуживания паломники заплатят 1550, 2250 или 2650 долларов: "Начался прием документов, поездка начнется, как только соберется первая группа. В каждой группе будет по 25-30 человек. Цены на поездку определяются на основе расходов и стоимости отелей. Умра завершается в течение 10 дней. Желающие совершить Умру во второй раз должны будут доплатить 530 долларов. Среди подавших документы есть такие, которые совершают Умру во второй раз".