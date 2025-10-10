Объявлены требования к здоровью паломников, отправляющихся в хадж в следующем году

Определены требования и рекомендации по здоровью для паломников, отправляющихся в следующем году в Королевство Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), соответствующий документ был подготовлен Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия с целью установить санитарные нормы и профилактические меры для паломников, совершающих хадж и умру.

В документе изложены следующие требования и рекомендации:

Общие требования к состоянию здоровья

Особое внимание уделяется здоровью и безопасности паломников. В связи с этим не рекомендуется совершать паломничество лицам, страдающим инфекционными или представляющими общественную опасность заболеваниями.

От поездки на хадж следует воздержаться лицам с:

хроническими заболеваниями сердца, почек или лёгких;

хроническими заболеваниями центральной нервной системы (например, последствия инсульта);

диабетом, иммунодефицитом или другими заболеваниями, снижающими сопротивляемость организма;

беременным женщинам;

детям и пожилым людям;

пациентам, проходящим химиотерапию или страдающим онкологическими заболеваниями.

Меры против инфекционных заболеваний

Для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию, может быть обязательна вакцинация против COVID-19.

Прививка должна быть сделана одной из вакцин, одобренных в Саудовской Аравии.

Вакцинация должна проводиться не позднее чем за 10 дней до поездки и не ранее чем за 12 месяцев.

В зависимости от эпидемиологической обстановки власти Саудовской Аравии могут вводить дополнительные требования.

Обязательные прививки

a) Менингококковая инфекция (менингит - ACWY)

Вакцинация обязательна для всех паломников.

Требуется четырёхвалентная менингококковая вакцина (ACWY).

Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до въезда в страну, но не ранее чем за три года.

Необходимо предъявить международный сертификат о вакцинации.

b) Другие (рекомендуемые) прививки

против сезонного гриппа (influenza);

против жёлтой лихорадки и полиомиелита - для паломников, прибывающих из стран, где эти заболевания распространены.

Пограничный и медицинский контроль

Паломники, прибывающие в Саудовскую Аравию, могут проходить медицинский осмотр в пунктах пропуска.

Будут проверяться медицинские документы и сертификаты о вакцинации.

При необходимости могут применяться дополнительные профилактические и санитарные меры.

Общие рекомендации по здоровью

Соблюдайте правила личной гигиены и пищевой безопасности.

Во время паломничества обеспечивайте достаточное потребление воды, защищайтесь от жары и соблюдайте режим отдыха.

Следуйте указаниям руководителей групп и медицинского персонала.

В местах скопления людей рекомендуется использовать медицинские маски.

При появлении симптомов заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Дополнительные примечания

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии может в дальнейшем вводить новые требования и прививки, учитывая международную эпидемиологическую обстановку.

Эти решения будут обновляться на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).