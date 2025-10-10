Объявлены требования к здоровью паломников, отправляющихся в хадж в следующем году
- 10 октября, 2025
- 21:28
Определены требования и рекомендации по здоровью для паломников, отправляющихся в следующем году в Королевство Саудовская Аравия.
Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), соответствующий документ был подготовлен Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия с целью установить санитарные нормы и профилактические меры для паломников, совершающих хадж и умру.
В документе изложены следующие требования и рекомендации:
Общие требования к состоянию здоровья
Особое внимание уделяется здоровью и безопасности паломников. В связи с этим не рекомендуется совершать паломничество лицам, страдающим инфекционными или представляющими общественную опасность заболеваниями.
От поездки на хадж следует воздержаться лицам с:
хроническими заболеваниями сердца, почек или лёгких;
хроническими заболеваниями центральной нервной системы (например, последствия инсульта);
диабетом, иммунодефицитом или другими заболеваниями, снижающими сопротивляемость организма;
беременным женщинам;
детям и пожилым людям;
пациентам, проходящим химиотерапию или страдающим онкологическими заболеваниями.
Меры против инфекционных заболеваний
Для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию, может быть обязательна вакцинация против COVID-19.
Прививка должна быть сделана одной из вакцин, одобренных в Саудовской Аравии.
Вакцинация должна проводиться не позднее чем за 10 дней до поездки и не ранее чем за 12 месяцев.
В зависимости от эпидемиологической обстановки власти Саудовской Аравии могут вводить дополнительные требования.
Обязательные прививки
a) Менингококковая инфекция (менингит - ACWY)
Вакцинация обязательна для всех паломников.
Требуется четырёхвалентная менингококковая вакцина (ACWY).
Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до въезда в страну, но не ранее чем за три года.
Необходимо предъявить международный сертификат о вакцинации.
b) Другие (рекомендуемые) прививки
против сезонного гриппа (influenza);
против жёлтой лихорадки и полиомиелита - для паломников, прибывающих из стран, где эти заболевания распространены.
Пограничный и медицинский контроль
Паломники, прибывающие в Саудовскую Аравию, могут проходить медицинский осмотр в пунктах пропуска.
Будут проверяться медицинские документы и сертификаты о вакцинации.
При необходимости могут применяться дополнительные профилактические и санитарные меры.
Общие рекомендации по здоровью
Соблюдайте правила личной гигиены и пищевой безопасности.
Во время паломничества обеспечивайте достаточное потребление воды, защищайтесь от жары и соблюдайте режим отдыха.
Следуйте указаниям руководителей групп и медицинского персонала.
В местах скопления людей рекомендуется использовать медицинские маски.
При появлении симптомов заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.
Дополнительные примечания
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии может в дальнейшем вводить новые требования и прививки, учитывая международную эпидемиологическую обстановку.
Эти решения будут обновляться на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).