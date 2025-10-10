Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Объявлены требования к здоровью паломников, отправляющихся в хадж в следующем году

    Религия
    10 октября, 2025
    • 21:28
    Объявлены требования к здоровью паломников, отправляющихся в хадж в следующем году

    Определены требования и рекомендации по здоровью для паломников, отправляющихся в следующем году в Королевство Саудовская Аравия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК), соответствующий документ был подготовлен Министерством здравоохранения Королевства Саудовская Аравия с целью установить санитарные нормы и профилактические меры для паломников, совершающих хадж и умру.

    В документе изложены следующие требования и рекомендации:

    Общие требования к состоянию здоровья

    Особое внимание уделяется здоровью и безопасности паломников. В связи с этим не рекомендуется совершать паломничество лицам, страдающим инфекционными или представляющими общественную опасность заболеваниями.

    От поездки на хадж следует воздержаться лицам с:

    хроническими заболеваниями сердца, почек или лёгких;

    хроническими заболеваниями центральной нервной системы (например, последствия инсульта);

    диабетом, иммунодефицитом или другими заболеваниями, снижающими сопротивляемость организма;

    беременным женщинам;

    детям и пожилым людям;

    пациентам, проходящим химиотерапию или страдающим онкологическими заболеваниями.

    Меры против инфекционных заболеваний

    Для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию, может быть обязательна вакцинация против COVID-19.

    Прививка должна быть сделана одной из вакцин, одобренных в Саудовской Аравии.

    Вакцинация должна проводиться не позднее чем за 10 дней до поездки и не ранее чем за 12 месяцев.

    В зависимости от эпидемиологической обстановки власти Саудовской Аравии могут вводить дополнительные требования.

    Обязательные прививки

    a) Менингококковая инфекция (менингит - ACWY)

    Вакцинация обязательна для всех паломников.

    Требуется четырёхвалентная менингококковая вакцина (ACWY).

    Прививка должна быть сделана не менее чем за 10 дней до въезда в страну, но не ранее чем за три года.

    Необходимо предъявить международный сертификат о вакцинации.

    b) Другие (рекомендуемые) прививки

    против сезонного гриппа (influenza);

    против жёлтой лихорадки и полиомиелита - для паломников, прибывающих из стран, где эти заболевания распространены.

    Пограничный и медицинский контроль

    Паломники, прибывающие в Саудовскую Аравию, могут проходить медицинский осмотр в пунктах пропуска.

    Будут проверяться медицинские документы и сертификаты о вакцинации.

    При необходимости могут применяться дополнительные профилактические и санитарные меры.

    Общие рекомендации по здоровью

    Соблюдайте правила личной гигиены и пищевой безопасности.

    Во время паломничества обеспечивайте достаточное потребление воды, защищайтесь от жары и соблюдайте режим отдыха.

    Следуйте указаниям руководителей групп и медицинского персонала.

    В местах скопления людей рекомендуется использовать медицинские маски.

    При появлении симптомов заболевания немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

    Дополнительные примечания

    Министерство здравоохранения Саудовской Аравии может в дальнейшем вводить новые требования и прививки, учитывая международную эпидемиологическую обстановку.

    Эти решения будут обновляться на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

