İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

    Din
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:57
    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına gedən zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri və göstərişlər müəyyənləşib.

    "Report" Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənəd Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının səhiyyə orqanları tərəfindən Həcc və Ümrə ziyarəti üçün ölkəyə gələn zəvvarlara tətbiq edilən sağlamlıq tələblərini və profilaktik tədbirləri müəyyən etmək məqsədilə hazırlanıb.

    Sənəddə əks olunan sağlamlıq tələbləri və göstərişlər aşağıdakı kimidir:

    Ümumi sağlamlıq tələbləri

    Zəvvarların və ziyarətçilərin sağlamlığına və təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Buna əsasən, yoluxucu və ya ictimai sağlamlığa təhlükə yaradan xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin səfəri tövsiyə edilmir.

    Aşağıdakı xəstəlikləri olan şəxslər Həccə getməkdən çəkinməlidirlər:

    Xroniki ürək, böyrək və ya ağciyər xəstəlikləri;

    Mərkəzi sinir sisteminin xroniki xəstəlikləri (məsələn, insultdan sonra yaranan hallar);

    Diabet, immunçatışmazlıq və ya bədən müqavimətini azaldan xəstəliklər;

    Hamilə qadınlar;

    Uşaqlar və yaşlı insanlar;

    Kimyaterapiya alan və ya xərçəng xəstələri.

    Yoluxucu xəstəliklərə qarşı tədbirlər

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına gəlmək istəyən zəvvarlar üçün COVID-19 peyvəndi tələb oluna bilər.

    Peyvənd yalnız Səudiyyə Ərəbistanında təsdiq edilmiş vaksinlərdən biri olmalıdır.

    Peyvənd səyahətdən ən azı 10 gün əvvəl, lakin 12 aydan çox olmayan müddətdə vurulmalıdır.

    Epidemioloji vəziyyətə əsasən, Səudiyyə Ərəbistanı əlavə tələblər tətbiq edə bilər.

    Məcburi peyvəndlər

    a) Beyin qişası iltihabı (meninqokokk infeksiyası – ACWY)

    Bütün zəvvarlar üçün məcburi peyvənddir.

    Dördmikroblu meningokokk peyvəndi (ACWY) tələb olunur.

    Peyvənd Səudiyyə Ərəbistanına gəlməzdən azı 10 gün əvvəl, amma 3 ildən çox əvvəl olmamalıdır.

    Peyvənd haqqında beynəlxalq sertifikat təqdim olunmalıdır.

    b) Digər peyvəndlər (tövsiyə olunanlar)

    Mövsümi qrip (influenza) peyvəndi;

    Sarı qızdırma və poliomielit peyvəndləri - yalnız həmin xəstəliklərin mövcud olduğu ölkələrdən gələn zəvvarlara tətbiq olunur.

    Giriş və səhiyyə nəzarəti tədbirləri

    Səudiyyə Ərəbistanına gələn zəvvarlar sərhəd-keçid məntəqələrində tibbi yoxlamadan keçə bilərlər.

    Sağlamlıq sənədləri və peyvənd sertifikatları yoxlanılacaq.

    Lazım gəldikdə, əlavə tibbi tədbirlər və profilaktik nəzarət tətbiq oluna bilər.

    Ümumi sağlamlıq tövsiyələri

    Qida təhlükəsizliyinə və şəxsi gigiyenaya ciddi riayət edin.

    Ziyarət zamanı su qəbulu, istidən qorunma və dincəlmə rejiminə əməl edin.

    Qrup rəhbərlərinin və səhiyyə işçilərinin göstərişlərinə qulaq asın.

    Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün sıx yerlərdə tibbi maskadan istifadə etmək tövsiyə olunur.

    Xəstəlik əlamətləri hiss etdikdə dərhal tibbi yardım tələb edin.

    Əlavə qeydlər

    Səudiyyə Ərəbistanının səhiyyə orqanları beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq gələcəkdə əlavə tələblər və peyvəndlər barədə qərar qəbul edə bilər.

    Bu qərarlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyələrinə əsasən yenilənə bilər.

    Həcc QMİ Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ziyarət zəvvar

    Son xəbərlər

    21:17

    Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    21:07
    Video

    Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıb

    Xarici siyasət
    21:05

    Hakan Fidan: TDT-nin institusionallaşması böyük ölçüdə başa çatıb

    Region
    20:58
    Video

    ABŞ-də müdafiə şirkətinin zavodunda güclü partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    20:57

    Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb

    Din
    20:51

    Melaniya Tramp Putinlə birbaşa əlaqə saxlayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Foto

    Azərbaycan şahmatçıları Ermənistan millisinə qalib gəliblər

    Fərdi
    20:44

    Ukrayna və Finlandiya "İstəklilər koalisiyası" çərçivəsində koordinasiya barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:33
    Foto

    Bakıda Üzeyir Hacıbəyli və Mikaloyus Konstantinas Çyurlyonisin xatirəsinə həsr olunmuş konsert olub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti