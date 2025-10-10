Gələn il Həcc ziyarətinə gedəcək zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri açıqlanıb
- 10 oktyabr, 2025
- 20:57
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına gedən zəvvarlar üçün sağlamlıq tələbləri və göstərişlər müəyyənləşib.
"Report" Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənəd Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının səhiyyə orqanları tərəfindən Həcc və Ümrə ziyarəti üçün ölkəyə gələn zəvvarlara tətbiq edilən sağlamlıq tələblərini və profilaktik tədbirləri müəyyən etmək məqsədilə hazırlanıb.
Sənəddə əks olunan sağlamlıq tələbləri və göstərişlər aşağıdakı kimidir:
Ümumi sağlamlıq tələbləri
Zəvvarların və ziyarətçilərin sağlamlığına və təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Buna əsasən, yoluxucu və ya ictimai sağlamlığa təhlükə yaradan xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslərin səfəri tövsiyə edilmir.
Aşağıdakı xəstəlikləri olan şəxslər Həccə getməkdən çəkinməlidirlər:
Xroniki ürək, böyrək və ya ağciyər xəstəlikləri;
Mərkəzi sinir sisteminin xroniki xəstəlikləri (məsələn, insultdan sonra yaranan hallar);
Diabet, immunçatışmazlıq və ya bədən müqavimətini azaldan xəstəliklər;
Hamilə qadınlar;
Uşaqlar və yaşlı insanlar;
Kimyaterapiya alan və ya xərçəng xəstələri.
Yoluxucu xəstəliklərə qarşı tədbirlər
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına gəlmək istəyən zəvvarlar üçün COVID-19 peyvəndi tələb oluna bilər.
Peyvənd yalnız Səudiyyə Ərəbistanında təsdiq edilmiş vaksinlərdən biri olmalıdır.
Peyvənd səyahətdən ən azı 10 gün əvvəl, lakin 12 aydan çox olmayan müddətdə vurulmalıdır.
Epidemioloji vəziyyətə əsasən, Səudiyyə Ərəbistanı əlavə tələblər tətbiq edə bilər.
Məcburi peyvəndlər
a) Beyin qişası iltihabı (meninqokokk infeksiyası – ACWY)
Bütün zəvvarlar üçün məcburi peyvənddir.
Dördmikroblu meningokokk peyvəndi (ACWY) tələb olunur.
Peyvənd Səudiyyə Ərəbistanına gəlməzdən azı 10 gün əvvəl, amma 3 ildən çox əvvəl olmamalıdır.
Peyvənd haqqında beynəlxalq sertifikat təqdim olunmalıdır.
b) Digər peyvəndlər (tövsiyə olunanlar)
Mövsümi qrip (influenza) peyvəndi;
Sarı qızdırma və poliomielit peyvəndləri - yalnız həmin xəstəliklərin mövcud olduğu ölkələrdən gələn zəvvarlara tətbiq olunur.
Giriş və səhiyyə nəzarəti tədbirləri
Səudiyyə Ərəbistanına gələn zəvvarlar sərhəd-keçid məntəqələrində tibbi yoxlamadan keçə bilərlər.
Sağlamlıq sənədləri və peyvənd sertifikatları yoxlanılacaq.
Lazım gəldikdə, əlavə tibbi tədbirlər və profilaktik nəzarət tətbiq oluna bilər.
Ümumi sağlamlıq tövsiyələri
Qida təhlükəsizliyinə və şəxsi gigiyenaya ciddi riayət edin.
Ziyarət zamanı su qəbulu, istidən qorunma və dincəlmə rejiminə əməl edin.
Qrup rəhbərlərinin və səhiyyə işçilərinin göstərişlərinə qulaq asın.
Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün sıx yerlərdə tibbi maskadan istifadə etmək tövsiyə olunur.
Xəstəlik əlamətləri hiss etdikdə dərhal tibbi yardım tələb edin.
Əlavə qeydlər
Səudiyyə Ərəbistanının səhiyyə orqanları beynəlxalq vəziyyəti nəzərə alaraq gələcəkdə əlavə tələblər və peyvəndlər barədə qərar qəbul edə bilər.
Bu qərarlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyələrinə əsasən yenilənə bilər.