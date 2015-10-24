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    Обнародовано число доноров, принявших участие в акции в связи с днем Ашура

    Больше всего крови сдано в мечети Тезепир

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество людей, принявших участие в акции по сдаче крови, которая была организована сегодня утром в связи с днем Ашура.

    Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, согласно статистике с утра до 12.00, кровь сдали 2 358 человек (1061,1 литров крови). 

    Больше всего крови сдано в мечети Тезепир. Согласно информации, кровь в этой мечети сдали 250 человек. В мечети Мир Мовсум Ага своей кровью поделились 240 человек. 

    В центральном банке крови в донорской акции приняли участие 175 человек. 

    Напомним, что в прошлом году число доноров составило 4 676 человек. 

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