Обнародовано число доноров, принявших участие в акции в связи с днем Ашура

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество людей, принявших участие в акции по сдаче крови, которая была организована сегодня утром в связи с днем Ашура.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Лия Байрамова, согласно статистике с утра до 12.00, кровь сдали 2 358 человек (1061,1 литров крови).

Больше всего крови сдано в мечети Тезепир. Согласно информации, кровь в этой мечети сдали 250 человек. В мечети Мир Мовсум Ага своей кровью поделились 240 человек.

В центральном банке крови в донорской акции приняли участие 175 человек.

Напомним, что в прошлом году число доноров составило 4 676 человек.