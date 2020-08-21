Начался месяц Мухаррам

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 21 августа.

Ашура будет отмечаться 30 августа.

В Управлении Мусульман Кавказа отметили, что в соответствии с решением Оперативного штаба, в период Мухаррам в мечетях и святилищах траурные церемонии проводиться не будут.

Традиционную сдачу крови по причине пандемии рекомендуется проводить не в мечетях, а в филиалах Банка крови в столице и регионах республики.

Месяц Мухаррам завершится 19 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 19 октября.