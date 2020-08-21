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Начался месяц Мухаррам

Начался месяц Мухаррам По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.
Религия
21 августа 2020 г. 01:00
Начался месяц Мухаррам

По календарю Хиджры начался месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, по Григорианскому календарю первый день месяца Мухаррам приходится на 21 августа.

Ашура будет отмечаться 30 августа.

В Управлении Мусульман Кавказа отметили, что в соответствии с решением Оперативного штаба, в период Мухаррам в мечетях и святилищах траурные церемонии проводиться не будут.

Традиционную сдачу крови по причине пандемии рекомендуется проводить не в мечетях, а в филиалах Банка крови в столице и регионах республики.

Месяц Мухаррам завершится 19 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 19 октября.

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