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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Формула 2": Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку

    Спорт
    • 24 сентября, 2026
    • 10:37
    Формула 2: Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку

    Два пилота прекратили участие в свободной практике Гран-при Азербайджана "Формулы 2", проходящей в Баку.

    Как сообщает Report, Оливер Гёте из команды MP Motorsport и Джошуа Дюрксен из Invicta Racing были вынуждены досрочно завершить сессию.

    Напомним, гонки в Баку завершатся 26 сентября.

    Формула 2: Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку
    Формула 2: Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку

    Оливер Гёте Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
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    Two drivers retire early from Formula 2 practice in Baku
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