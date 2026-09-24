"Формула 2": Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку

Два пилота прекратили участие в свободной практике Гран-при Азербайджана "Формулы 2", проходящей в Баку.

Как сообщает Report, Оливер Гёте из команды MP Motorsport и Джошуа Дюрксен из Invicta Racing были вынуждены досрочно завершить сессию.

Напомним, гонки в Баку завершатся 26 сентября.