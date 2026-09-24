"Формула 2": Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку
Спорт
- 24 сентября, 2026
- 10:37
Два пилота прекратили участие в свободной практике Гран-при Азербайджана "Формулы 2", проходящей в Баку.
Как сообщает Report, Оливер Гёте из команды MP Motorsport и Джошуа Дюрксен из Invicta Racing были вынуждены досрочно завершить сессию.
Напомним, гонки в Баку завершатся 26 сентября.
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