"Formula 2": İki pilot Bakıdakı sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırıb
Formula 1
- 24 sentyabr, 2026
- 10:32
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sərbəst yürüşündə iki pilot mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, "MP Motorspor"dan Oliver Qete və "İnvicta Racing"dən Coşua Durksen sessiyaları vaxtından əvvəl başa vurmalı olublar.
Xatırladaq ki, Bakıdakı yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.
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