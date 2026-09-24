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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Formula 2": İki pilot Bakıdakı sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırıb

    Formula 1
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:32
    Formula 2: İki pilot Bakıdakı sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırıb

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sərbəst yürüşündə iki pilot mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, "MP Motorspor"dan Oliver Qete və "İnvicta Racing"dən Coşua Durksen sessiyaları vaxtından əvvəl başa vurmalı olublar.

    Xatırladaq ki, Bakıdakı yarış sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    Formula 2: İki pilot Bakıdakı sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırıb
    Formula 2: İki pilot Bakıdakı sərbəst yürüşdə mübarizəni dayandırıb

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Foto
    "Формула 2": Два пилота досрочно завершили свободную практику в Баку
    Foto
    Two drivers retire early from Formula 2 practice in Baku
    MiniBoss
    MiniBoss

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