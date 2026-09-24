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    На четыре матча "Сабаха" в ЛЧ УЕФА продано более 104 тысяч билетов

    Футбол
    • 24 сентября, 2026
    • 10:29
    На четыре матча Сабаха в ЛЧ УЕФА продано более 104 тысяч билетов

    На четыре домашних матча "Сабаха" в Баку в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА продано 104 620 билетов.

    Об этом Report сообщили в клубе.

    25% дохода от продажи билетов направят на программу "Футбольная академия "Сабах" - Таланты будущего" для развития детского и юношеского футбола.

    ФК Сабах Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın dörd oyunu üçün indiyədək 100 mindən çox bilet satılıb
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