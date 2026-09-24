На четыре матча "Сабаха" в ЛЧ УЕФА продано более 104 тысяч билетов

На четыре домашних матча "Сабаха" в Баку в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА продано 104 620 билетов.

Об этом Report сообщили в клубе.

25% дохода от продажи билетов направят на программу "Футбольная академия "Сабах" - Таланты будущего" для развития детского и юношеского футбола.