UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın dörd oyunu üçün indiyədək 100 mindən çox bilet satılıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2026
- 10:22
"Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində Bakıda keçirəcəyi dörd ev oyunu üçün indiyədək ümumilikdə 104 620 bilet satılıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, bilet satışı ilkin gözləntiləri və planlaşdırılan tempi xeyli üstələyib.
Bilet satışından əldə olunan gəlirin 25 faizi "Sabah Futbol Akademiyası Gələcəyin istedadları" proqramına yönəldiləcək. Bu vəsait uşaq və gənclər futbolunun inkişafına sərf olunacaq.
Xatırladaq ki, "Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci matçını Bakı Olimpiya Stadionunda keçirəcək. "Bayquşlar" oktyabrın 13-də Çexiyanın "Slaviya" komandasını qəbul edəcək.
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