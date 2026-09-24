İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah"ın dörd oyunu üçün indiyədək 100 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:22
    UEFA Çempionlar Liqası: Sabahın dörd oyunu üçün indiyədək 100 mindən çox bilet satılıb

    "Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində Bakıda keçirəcəyi dörd ev oyunu üçün indiyədək ümumilikdə 104 620 bilet satılıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bilet satışı ilkin gözləntiləri və planlaşdırılan tempi xeyli üstələyib.

    Bilet satışından əldə olunan gəlirin 25 faizi "Sabah Futbol Akademiyası Gələcəyin istedadları" proqramına yönəldiləcək. Bu vəsait uşaq və gənclər futbolunun inkişafına sərf olunacaq.

    Xatırladaq ki, "Sabah" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ikinci matçını Bakı Olimpiya Stadionunda keçirəcək. "Bayquşlar" oktyabrın 13-də Çexiyanın "Slaviya" komandasını qəbul edəcək.

    Sabah FK UEFA Çempionlar Liqası Bakı Olimpiya Stadionu
    На четыре матча "Сабаха" в ЛЧ УЕФА продано более 104 тысяч билетов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:25

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub, yollarda çat əmələ gəlib - YENİLƏNİB

    Region
    12:19

    Rəcəb Fərəczadə: "Kobud səhvlər Çempionlar Liqasındakı hər iki oyunda nəticəyə mənfi təsir etdi"

    Futbol
    12:19
    Foto

    Hacıqabulda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    12:18

    Kimberli Harrinqton: "BP Azərbaycanda qazandığı təcrübəni Mərkəzi Asiyada tətbiq edəcək"

    İnfrastruktur
    12:18

    Geoloq: "Naxçıvanda nadir torpaq elementləri araşdırılmalıdır"

    Energetika
    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti