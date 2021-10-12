Началась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России  

В Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Даниловском монастыре.
На встрече также присутствует посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.
Мероприятие проходит без участия представителей прессы в связи с эпидемиологической ситуацией.
Напомним, что завтра планируется трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении.