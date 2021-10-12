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Началась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России  

Началась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России   В Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Религия
12 октября 2021 г. 18:00
Началась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России  

В Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Даниловском монастыре.

На встрече также присутствует посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Мероприятие проходит без участия представителей прессы в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что завтра планируется трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiyanın dini liderləri arasında görüş başlayıb

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