Началась встреча религиозных лидеров Азербайджана и России

В Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Москве началась встреча председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщает российское бюро Report, встреча проходит в Даниловском монастыре.

На встрече также присутствует посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Мероприятие проходит без участия представителей прессы в связи с эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что завтра планируется трёхсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении.