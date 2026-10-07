На заседании Секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане представлены документы по климату и ИИ

На заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий представлены два совместных документа - о роли религии в борьбе с изменением климата и этическом использовании искусственного интеллекта в религиозной сфере.

Как передает корреспондент Report из Астаны, документы представила председатель правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Гульсана Кожабай.

По ее словам, накануне рабочая группа Секретариата рассмотрела оба документа и одобрила их для представления на заседании.

Документ "Роль религии в борьбе с изменением климата" разработан во исполнение пункта 22 Астанинской декларации мира 2025 года при участии 26 представителей различных религиозных и культурных традиций.

"Изменение климата - это также вопрос ценностей, ответственности и отношений между человеком и природой", - сказала Кожабай.

По ее словам, документ определяет общие этические основы для практических действий: признание ценности природы, ответственность перед будущими поколениями, умеренность и баланс, а также солидарность с наиболее уязвимыми группами.

Второй документ - "Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозном контексте" - разработан во исполнение пунктов 23 и 24 Астанинской декларации мира 2025 года.

"Искусственный интеллект может помогать, но не может становиться духовным авторитетом", - подчеркнула Кожабай.

Она отметила, что ИИ может использоваться для образования, анализа и доступа к информации, однако не должен заменять личный религиозный опыт и человеческое суждение в вопросах веры.

Кодекс включает 11 принципов, в том числе защиту человеческого достоинства и свободы совести, человеческий контроль и ответственность, защиту чувствительных данных и обеспечение подлинности религиозного контента.

По словам Кожабай, оба документа носят рекомендательный характер и не создают юридических обязательств. Следующим этапом должна стать их международная реализация.