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    На заседании Секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане представлены документы по климату и ИИ

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 11:22
    На заседании Секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане представлены документы по климату и ИИ

    На заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий представлены два совместных документа - о роли религии в борьбе с изменением климата и этическом использовании искусственного интеллекта в религиозной сфере.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, документы представила председатель правления Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Гульсана Кожабай.

    По ее словам, накануне рабочая группа Секретариата рассмотрела оба документа и одобрила их для представления на заседании.

    Документ "Роль религии в борьбе с изменением климата" разработан во исполнение пункта 22 Астанинской декларации мира 2025 года при участии 26 представителей различных религиозных и культурных традиций.

    "Изменение климата - это также вопрос ценностей, ответственности и отношений между человеком и природой", - сказала Кожабай.

    По ее словам, документ определяет общие этические основы для практических действий: признание ценности природы, ответственность перед будущими поколениями, умеренность и баланс, а также солидарность с наиболее уязвимыми группами.

    Второй документ - "Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозном контексте" - разработан во исполнение пунктов 23 и 24 Астанинской декларации мира 2025 года.

    "Искусственный интеллект может помогать, но не может становиться духовным авторитетом", - подчеркнула Кожабай.

    Она отметила, что ИИ может использоваться для образования, анализа и доступа к информации, однако не должен заменять личный религиозный опыт и человеческое суждение в вопросах веры.

    Кодекс включает 11 принципов, в том числе защиту человеческого достоинства и свободы совести, человеческий контроль и ответственность, защиту чувствительных данных и обеспечение подлинности религиозного контента.

    По словам Кожабай, оба документа носят рекомендательный характер и не создают юридических обязательств. Следующим этапом должна стать их международная реализация.

    Изменение климата Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстан
    Astanada dini liderlərin iclasında iqlim dəyişikliyi və süni intellektlə bağlı sənədlər təqdim edilib
    Two documents on religion, climate change and AI presented in Astana
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