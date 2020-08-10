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Report Georgia

На следующей неделе начинается месяц Мухаррам

На следующей неделе начинается месяц Мухаррам Через 10 дней после начала месяца Мухаррам, то есть 30 августа-День Ашура
Религия
10 августа 2020 г. 10:41
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
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На следующей неделе, 21 августа, начинается месяц Мухаррам.

Как сообщает Report, через 10 дней после начала месяца Мухаррам, то есть 30 августа-День Ашура.

Само название "Ашура" происходит от арабского слова "ашара", что означает "десять".

Следующий по календарю месяц Сафар начнется 19 сентября и завершится 19 октября.

Напомним, что согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров, в 13 городах и районах до 31 августа был введен жесткий карантинный режим, скопление людей в группы более 5 человек запрещено. В то же время в период карантина не ожидается открытие мечетей. По этой причине пока неизвестно, будет ли проводиться День Ашура и будут ли в этот день организованы акции по сдаче крови.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Məhərrəm ayı başlayır

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